Британские тюрьмы за год ошибочно выпустили рекордное число людей

Sun: британские тюрьмы за год ошибочно выпустили 262 человека

За период с марта 2024-го по март 2025 года в Великобритании зафиксирован рекорд по числу ошибочно освобожденных заключенных — на свободу вышли 262 человека. Об этом пишет The Sun со ссылкой на данные специальных служб.

Часть заключенных оказались на свободе из-за бюрократических сбоев, другие — в рамках программы досрочного освобождения, в которую они были включены без достаточных оснований. Эта инициатива ранее была запущена правящей Лейбористской партией.

Публикация вызвала волну критики со стороны оппозиции. Консервативный депутат Алек Шелбрук назвал ситуацию тревожной и заявил, что бывший министр юстиции Шабана Махмуд, руководившая ведомством до сентября 2025 года, должна понести ответственность.

В Минюсте, в свою очередь, сообщили о создании рабочей группы для устранения ошибок. Ранее власти страны уже предпринимали меры по снижению нагрузки на пенитенциарную систему, включая досрочное освобождение заключенных: с сентября 2024 по март 2025 года таким образом выпустили около 26,5 тысяч человек.

Ситуация усугубилась после антииммигрантских беспорядков летом 2024 года, когда число заключенных в Англии и Уэльсе достигло максимума с 2011 года. В связи с этим был сокращен срок, после которого можно претендовать на УДО, — с 50% до 40% от назначенного наказания.

