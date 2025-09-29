Актер Сергей Городничий впервые стал отцом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» присутствовал на родах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У актера Сергея Городничего родился сын

Актер Сергей Городничий, известный благодаря сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь», впервые стал отцом. Трогательное видео из роддома артист опубликовал в своих социальных сетях.

Сергей присутствовал на родах и поддерживал свою супругу в такой важный момент. Он не смог сдержать эмоций, и на его лице появились слезы радости.

У пары родился сын, которого назвали Львом. При рождении он имел рост 51 сантиметр и вес три килограмма 64 грамма.

«23.09.2025 мы стали родителями Городничего Льва Сергеевича», — написал артист.

Супругу Сергея зовут Валерия, их история любви началась на съемочной площадке сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», где девушка работала ассистентом по актерам. В мае этого года Сергей сделал Валерии предложение, и вскоре они сыграли свадьбу.

