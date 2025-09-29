Как минимум 300 миллионов: как блогеры помогли мошенникам украсть деньги россиян

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

«Угнанные» аккаунты — лишь один из многочисленных инструментов злоумышленников.

Как мошенники воруют деньги с помощью блогеров

Фото: 5-tv.ru

С помощью блогеров мошенники смогли украсть 300 миллионов рублей за год

Используя образы популярных блогеров и известных брендов, мошенники смогли похитить у пользователей как минимум 300 миллионов рублей за год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F6, занимающуюся разработкой технологий для борьбы с киберпреступностью.

Злоумышленники создавали фишинговые сайты и мошеннические ресурсы, маскируя их под лотереи, розыгрыши и коробочные акции, что позволяло им вызывать доверие у жертв.

Эксперты F6 отмечают, что часто использовались «угнанные» аккаунты блогеров-миллионников, а также оформление под реальные акции, чтобы убедить пользователей в легитимности предложений. Воркеры — посредники мошенников — связывались с потенциальными жертвами через Telegram, email-рассылки и социальные сети, направляя их на фишинговые ссылки и предлагая «выигрыши».

Когда пользователь считал, что он победил, ему предлагалось ввести данные банковской карты. После этого возможны два сценария: либо жертва самостоятельно переводила средства на указанные реквизиты, либо злоумышленники получали полный доступ к карте.

Аналитики F6 зафиксировали десять активных партнерских программ, нацеленных на россиян. Некоторые из них принесли мошенникам более 300 млн рублей: одна программа — свыше 221 миллиона, другая — не менее 87 миллионов рублей за период с сентября 2024 по август 2025 года.

Всего исследователи выявили более ста шаблонов мошеннических офферов. В 45% случаев использовались лица публичных персон, в 60% — бренды, а часть схем совмещала оба подхода, усиливая эффект доверия и вводя пользователей в заблуждение.

