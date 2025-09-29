Собянин: началось строительство моста между Мневниковской поймой и Крылатским

Анастасия Федорова
Новая переправа свяжет улицу Островную с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мневники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В столице стартовало строительство пешеходного моста, который соединит Мневниковскую пойму с районом Крылатское. Новая переправа свяжет улицу Островную с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мневники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Таким образом, местные жители получат новую пешеходную связь между двумя районами — Хорошево-Мневники и Крылатское и комфортный маршрут к Гребному каналу и другим объектам спортивной инфраструктуры», — отметил Собянин.

Архитектурная концепция моста предусматривает арки, напоминающие крылья. Пролет украсят декоративными элементами красного цвета, а в темное время суток сооружение будет подсвечено художественной иллюминацией.

Работы ведутся одновременно на обоих берегах Москвы-реки. Завершить строительство планируется в 2027 году.

