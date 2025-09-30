Катя Лель запустила программу исцеления звуком: «Нас ведут высшие силы»

|
Рита Цветкова
Эксклюзив

С группой ученых певица создала метод, раскрывающий сознание, а потом наполняющий его правильными вибрациями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Мистическое празднование 51-летия Кати Лель превратилось в презентацию ее нового проекта. Она собрала группу ученых-энтузиастов — редкий тип образованных людей с магическим мышлением — и представила публике изобретение.

Это датчик, фиксирующий изменение сознание человека под воздействием звуковых вибраций. Конкретно — мантр, православных молитв и галактических песен Кати Лель. Подопытным надели на головы специальные устройства, проецирующие на экран цвета их сознания. В ходе выступления звезды некоторые гости мероприятия качались в такт, будто в трансе.

«Мы хотим зафиксировать этот научный эксперимент, означающий, что мы многогранны. Что мы можем помогать себе, друг другу благодаря высокой частоте звука. Мне кажется, этот момент, очень важный, пришел к нам сегодня. И мы вообще можем все, мы просто не знаем своих возможностей. Каждый — уникальный и божественный», — заявила артистка.

По словам исполнительницы, она уже испытала на себе уникальный датчик. Ее частоту (что бы это ни значило) зафиксировал нейрофизик Андрей Кузнецов — создатель прибора. И, как рассказывает певица, был поражен результатами. Такого, признался ученый, он не видел никогда. Благодаря знаниям, которые транслирует Катя Лель и ее единомышленники, человечество вскоре и вовсе откажется от привычного звучания песен, забудет их. В этом именинница убеждена.

«Нас ведут к новой частоте музыкальной, и мы уже плавно туда врываемся. Поэтому поверьте, те песни, которые были еще вчера нашими любимыми, завтра они уже не будут восприниматься нашим слухом. Это история реальная, которая будет у нас. Кто нас ведет? Нас ведут свыше силы света. У каждого из нас есть свои кураторы», — объяснила она.

Свою картину мира, основанную одновременно на индуистских практиках, православных постулатах и молитвах, вмешательством Вселенной и инопланетного разума, Катя Лель, по собственным словам, не выдумала, а открыла. Она как человек глубокий и непрерывно познающий изучила много философской литературы и «книг других цивилизаций».

«Я понимаю, что это все то, что я уже знаю. Там описано то, что действительно присутствует в нашем пространстве и в наших вибрациях… Мы будем каждый день открывать новые знания, поверьте, которые уже есть в нашем портале, в нашей реальности», — заключила звезда и пошла петь «Отче наш» для подключенных к датчику гостей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Катя Лель заявила, что видит во снах пропавшего без вести бывшего мужа Игоря Кузнецова и общается с его душой.

