Заплатят не все: в Госдуме предложили частично отменить утильсбор

Депутаты намерены ввести послабления для таможенного оформления некоторых авто.

В Госдуме предложили частично отменить утильсбор

В России могут частично отменить утильсбор. Как выяснили «Известия», депутаты намерены ввести послабления для таможенного оформления некоторых машин.

В список могут добавить компании, которые ввозят автомобили и их компоненты не для реализации внутри России, а для последующего хранения, переработки или сборки с целью перепродажи в другие страны.

Специалисты считают, что поправки позволят поддержать российский бизнес. Однако положение большинства российских автовладельцев не улучшится. В случае вступления в силу новых правил, гражданам, которые заказали машину за рубежом, придется оплачивать утильсбор по значительно более высоким ставкам.

