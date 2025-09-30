Москва и три региона РФ перейдут на выдачу только электронных повесток

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Документ считается врученным через семь дней после размещения в системе.

Где будут выдавать только электронные повестки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Электронные повестки станут единственным форматом оповещения призывников этой осенью в Москве, Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях. Об этом сообщил газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — поделился он.

Уточняется, что информация поступает в реестр направленных повесток и считается врученной через семь дней после ее размещения в системе.

Осенний призыв на военную службу пройдет с 1 октября по 31 декабря. Согласно указу президента России Владимира Путина, планируется призвать 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые признаны годными к военной службе и не имеют отсрочек по состоянию здоровья или по другим основаниям. Срок службы для призывников останется прежним — один год.

Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных территорий сроки сдвинуты — призыв на этих территориях стартует 1 ноября и продолжается до конца декабря.

