Мужчина нашел в куртке забытый лотерейный билет и выиграл 15,6 миллиона евро

Житель немецкого города Висбаден стал обладателем состояния после того, как случайно нашел в кармане старой куртки забытый лотерейный билет. Именно он оказался выигрышным и принес мужчине 15,3 миллиона евро (1,6 миллиарда рублей). Об этом пишет издание Spiegel.

По информации издания, билет был куплен еще весной, однако его владелец совершенно забыл о покупке. Только спустя несколько месяцев он услышал по телевизору объявление организаторов лотереи, которые разыскивали обладателя джекпота, не явившегося за выигрышем. Компания даже расклеивала плакаты по точкам продаж, надеясь привлечь внимание победителя, но безрезультатно.

Лишь позже мужчина решил проверить карманы своей осенней куртки и обнаружил там билет. Сравнив номера на телефоне, он убедился, что именно его комбинация принесла крупный приз.

«Когда я сравнил цифры на телефоне и увидел выигрыш, я был совершенно шокирован», — рассказал счастливчик.

Деньги были разыграны в субботнем розыгрыше 29 марта. С тех пор прошло полгода, прежде чем владелец билета осознал, что именно он тот самый «загадочный победитель». По признанию мужчины, он даже видел объявления о розыске обладателя джекпота и думал: «Какой же глупец не заберет этот приз?»

