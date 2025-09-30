Продлевать будем: Польша продолжит оплачивать спутниковую связь для ВСУ

При этом Варшава урезает выплаты для украинских беженцев.

Польша продолжит оплачивать спутниковую связь для ВСУ

Польша продлила финансирование терминалов Starlink для Украины.

Теперь Варшава до марта следующего года будет оплачивать спутниковую связь для ВСУ, закон об этом подписал президент Кароль Навроцкий. Однако вместе с поддержкой киевского режима Польша решила ограничить выплаты для украинских беженцев. Теперь пособие на детей смогут получить лишь те, у кого есть работа.

Вместе с тем, Навроцкий решил ударить и по краеугольному камню режима Зеленского — бандеровской идеологии. Польский президент предложил Сейму запретить ее распространение, а заодно приравнять символику украинских националистов к гитлеровской.

Ранее 5-tv.ru писал, что в этом году Варшавский форум по безопасности проходит под тенью загадочных беспилотников, за которыми западные спецслужбы уже несколько недель гоняются по всему континенту. Градус воинственной истерии настолько высок, что среди участников вновь зазвучали угрозы об ударах вглубь территории России тяжелым вооружением.

