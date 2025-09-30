Умер известный сербский актер и музыкант Воислав Симич, известный под творческим псевдонимом Бубиша. Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

Он был яркой личностью в мире джаза Сербии и долгое время оставался активен в музыкальной сфере. Воислав Симич прославился своим творчеством и вкладом в развитие джаза страны, был известен как джазмен, который всегда оставался на «солнечной стороне улицы».

Симич создал множество собственных произведений, среди которых известны «Привет графу Бэйси», «Игры со стеклянными бусами», «Кроссоверы» и другие. В рамках своей карьеры он организовывал сложные музыкальные «кроссоверы», сочетая различные стили и влияния.

Его джазовый оркестр гастролировал по всему миру, выступая в Германии, Польше, Италии, Чехии, Швейцарии, СССР и других странах. Воислав Симич имел честь сотрудничать и общаться с известными мировыми джазовыми исполнителями, такими как Дюк Эллингтон, Каунт Бэйси, Джонни Мэндел и другие.

