Лавров: окончательное решение по ракетам Tomahawk еще не принято

Это результат прежде всего давления Европы на Вашингтон.

Фото, видео: Department of Defense/Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Лавров указал на нерешенность вопроса с поставками ракет Tomahawk Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не считает возможные поставки ракет Tomahawk Украине решенным вопросом. Об этом он сказал на пресс-подходе после выступления на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Я думаю, что это результат прежде всего давления Европы на Вашингтон, и Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что ракеты Tomahawk США поставляют далеко не всем. Однако в случае, если эти ракеты все же окажутся у Украины, это не изменит ситуацию на поле боя.

До этого издание Army Recognition сообщило, что из-за отсутствия необходимых пусковых платформ Украина вряд ли получит от Штатов крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что возможность поставок таких ракет киевскому режиму обижается. Но окончательное решение будет за американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник Трампа Уиткофф может покинуть пост. Одной из причин послужило нарушение протокола во время встречи с Владимиров Путиным.

