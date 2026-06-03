В Смоленской области после атаки беспилотников ВСУ погибли два сотрудника МЧС

Два спасателя погибли в Смоленской области при тушении пожара. Об этом на своем канале в мессенджере МАКС рассказал глава региона Василий Анохин.

«В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ (пожарно-спасательной части. — Прим. ред.) ГУ МЧС России Смоленской области», — уточнил Анохин.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Кроме того, два пожарных и один мирный житель получили незначительные ранения.

Также глава региона добавил, что за ночь был сбит 31 беспилотник ВСУ в небе над территорией Смоленской области.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за прошедшую ночь силы ПВО России сбили 354 дрона ВСУ. Всего киевский режим попытался атаковать 17 регионов России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.