«Должны решать честно»: Лавров про ошибки Киева в списке потерявшихся детей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Данный перечень был передан Украиной на переговорах в Стамбуле.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Лавров: в переданном Киевом списке потерявшихся детей много взрослых

В переданном Киевом списке с потерявшими связь с семьей детьми оказалось много взрослых. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после выступления на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

После долгих и настойчивых уговоров с нашей стороны Украина передала перечень из 339 человек. Однако немалая часть людей в этом списке совершеннолетние, а другая не имеет никакого отношения к России. Эти люди находятся на территории европейских государств, отметил министр.

«Эти гуманитарные вопросы нужно решать по-честному», — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что Россия ценит позицию Бразилии — страны-посредника в данном вопросе. Они тоже выступают за добросовестное выполнение обязательств в решении этой проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров подвел итоги своего пребывания на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Министр подчеркнул важность диалога между странами, какими бы ни были отношения у этих государств.

