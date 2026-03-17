Трамп заявил о скором уходе Макрона с поста президента Франции

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Заявление было сделано после того, как французский лидер отказался поддерживать потенциальные военные действия США в Ормузском проливе.

Трамп заявил об уходе Макрона с поста президента Франции

Фото: YOAN VALAT / POOL/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Заявление прозвучало на встрече с премьер-министром Ирландии Михол Мартин в Белом доме. Об этом сообщил телеканал C-Span.

«Очень скоро он (Макрон. — Прим.ред.) покинет свой пост», — отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

Макрон, чей действующий срок завершится в мае 2027 года, 17 марта заявил на заседании национального Совета по обороне, что Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива.

Ранее Иран объявил о фактическом закрытии пролива после атак со стороны Израиля и США. В стране введен запрет на проход всех судов, включая коммерческие корабли и танкеры. Ограничения практически остановили движение в стратегическом коридоре и вызвали резкий рост мировых цен на нефть.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что добыча нефти, завязанная на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:04
«Это будет красиво»: «Мисс Россия — 2024» высказалась о работе с Киркоровым
20:57
Трамп заявил о скором уходе Макрона с поста президента Франции
20:52
«Сразу идут к ней»: с кем живут дети блогера Лерчек после госпитализации блогера
20:40
Раздавило как жестянку: пять рабочих погибли под колесами самосвала
20:26
Противоречит Конституции: что представляет из себя налог на выезд за границу
20:15
Седьмой арест чиновника за полгода: что известно о задержании главы Минздрава Кубани

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не до шуток: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России
Убивший бизнесвумен в Москве Секач увлекался «уличным рэпом» и ставками на спорт
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео