Трамп заявил о скором уходе Макрона с поста президента Франции

Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост». Заявление прозвучало на встрече с премьер-министром Ирландии Михол Мартин в Белом доме. Об этом сообщил телеканал C-Span.

«Очень скоро он (Макрон. — Прим.ред.) покинет свой пост», — отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

Макрон, чей действующий срок завершится в мае 2027 года, 17 марта заявил на заседании национального Совета по обороне, что Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива.

Ранее Иран объявил о фактическом закрытии пролива после атак со стороны Израиля и США. В стране введен запрет на проход всех судов, включая коммерческие корабли и танкеры. Ограничения практически остановили движение в стратегическом коридоре и вызвали резкий рост мировых цен на нефть.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что добыча нефти, завязанная на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

