Захарова пошутила про «иранский сценарий» для Макрона после слов Трампа

Элина Битюцкая
Официальный представитель МИД РФ иронично предположила, что французский президент мог всерьез испугаться, не применят ли к нему венесуэльские или ближневосточные методы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik иронично прокомментировала заявление Дональда Трампа о скорой потере поста президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На встрече с премьер-министром Ирландии американский лидер заявил журналистам, что Макрон очень скоро лишится должности. Причиной стал отказ Парижа поддерживать возможные военные действия США в Ормузском проливе.

Захарова обыграла эту угрозу в свойственной ей манере, напомнив о недавних событиях в Венесуэле и Иране.

«У меня вопрос возник другой. Будет ли применен к Макрону — а — венесуэльский сценарий и — б — иранский сценарий? Вот это главный, на самом деле, вопрос, которым, думаю, задавался в том числе сам Макрон», — сказала дипломат.

В Венесуэле в январе американский спецназ провел операцию в Каракасе, в результате которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силиа Флорес были похищены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотических преступлениях. В Иране смена власти произошла после гибели духовного лидера в результате военной операции США и Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп пообещал Макрону скорую потерю поста.

