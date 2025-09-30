Мать Сергея Жукова госпитализирована в Москве

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В больницу женщину сопровождал сам музыкант.

Мать Сергея Жукова госпитализирована в Москве

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Мать солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, Лилия Наильевна, госпитализирована в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Отмечается, что в клинику женщину сопровождал сам музыкант.

Лилия Наильевна — учитель музыки. Она окончила Димитровградское музыкальное училище в 1974 году, долгое время преподавала сольфеджио и фортепиано в детской школе искусств в Димитровграде. Оказала влияние на музыкальное развитие своих сыновей — Сергея и Михаила Жуковых, воспитала в них любовь к творчеству.

Сергей признавался, что воспитывался в строгости. В частности — ему запрещали смотреть по телевизору сцены с поцелуями.

«У нас в детстве, в моем детстве, когда шел фильм, мама закрывала глаза мне. Когда целовались на экране. Например, в каком-нибудь бразильском сериале», — говорил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Жукова травили сверстники из-за популярности отца. Певец подчеркивает, что Ника добивается успеха самостоятельно, не эксплуатируя звездное имя отца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

