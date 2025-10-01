«Наливное яблочко»: какие процедуры нельзя делать при отечности лица

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Важно устранить первопричину. Только потом бежать в косметологический кабинет.

Какие процедуры нельзя делать во время отека лица

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Косметолог Алифанова: во время отеков нельзя делать биоревитализацию

Врач-косметолог Валерия Алифанова в беседе с Газета.ru рассказала о процедурах, которые категорически нельзя делать во время отечности лица.

По словам эксперта, отечное лицо свидетельствует о нарушениях в организме. Так, задержка жидкости в тканях может быть связана с десятками причин, среди которых переизбыток соли в рационе или скрытые воспаления, проблемы с почками или гормонами. Поэтому любое косметологическое вмешательство только усилит нагрузку на сосуды и лимфатическую систему.

«В итоге вместо ожидаемого лифтинга или омоложения можно получить обратный эффект: лицо „наливается“, появляются синяки, повышается риск фиброза», —пояснила косметолог.

Алифанова порекомендовала при отечном лице отказаться от инъекций филлеров и биоревитализации. По ее словам, эти процедуры только усугубят ситуацию, поскольку притягивают воду.

Также врач посоветовала отказаться от некоторых видов лифтинга, поскольку они усиливают отек лица и могут спровоцировать купероз или нестабильную пигментацию. Не следует также делать массаж лица и активный лимфодренаж. Эти процедуры вызовут дополнительную нагрузку на сосуды и перерастяжение кожи, особенно в зоне век.

Косметолог отметила, что при наличии отеков важно сначала устранить их причину и только потом обращаться за косметологическими услугами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие изменения кожи стоит обратить внимание.

