Оказался мошенником? Суд арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области
Под стражей экс-чиновник пробудет до 15 ноября.
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова
Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего вице-губернатора области Олега Чемезова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при выделении субсидий местной теплоснабжающей компании.
По этому делу уже арестованы уральские бизнесмены, у них дома и в офисах прошли обыски. Следствие полагает, что обвиняемые наживались на услугах в сфере ЖКХ. Тот же Чемезов тратил миллионы на покупку недвижимости за границей.
Прокуратура подала иск об обращении в доход государства компании "Облкоммунэнерго", которую фигуранты дела как раз использовали для хищения денег.
