Теневой флот России? Французы третий день удерживают танкер в водах Атлантики

Власти Франции третий день удерживают нефтяной танкер Бенина в водах Атлантики

Власти Франции захватили и удерживают в своих территориальных водах нефтеналивной танкер под флагом Бенина.

В воскресенье, когда судно было в нейтральных водах Атлантики, на его палубу высадился спецназ Пятой республики. У экипажа отобрали телефоны и велели следовать ко французскому побережью, в Бискайский залив. Там танкер пребывает до сих пор.

Официальный Париж никак эту историю не комментирует. А вот как передает местная пресса, танкер пострадал от подозрительности французов. Они решили, что судно либо связано с так называемым "теневым флотом России", либо - что с его борта запускались БПЛА, те самые загадочные беспилотники, на которые на прошлой недели жаловались власти Дании.

Судя по всему, возможности оправдаться команде не предоставили, на время следственных действий судно вынужденно будет простаивать. О состоянии экипажа информации нет, нет и возможности с ним связаться.