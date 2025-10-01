Эстония начнет продавать оставленные на парковке у границы с РФ автомобили

|
Мера будет действовать, если машина припаркована более чем на разрешенные трое суток.

Есть ли право у Эстонии продавать автомобили россиян

Фото: www.globallookpress.com/Sergei Stepanov

ERR: Эстония начнет продавать оставленные на парковке у границы с РФ автомобили

Власти Эстонии ужесточают правила парковки у границы с Россией: начиная с октября, автомобили, оставленные у контрольно-пропускного пункта «Койдула» дольше разрешенных 72 часов, будут эвакуировать и впоследствии продавать на аукционе. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Согласно правилам, машины можно оставлять у КПП максимум на трое суток, при этом водитель обязан указать дату и время начала стоянки. Если этих данных нет или срок превышен, автомобиль отправят на штрафстоянку.

«Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах, ему направят повторное предупреждение. Если оно будет проигнорировано, то машину выставят на аукцион для покрытия расходов на эвакуацию и хранение», — пояснил руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси.

Он добавил, что помимо бесплатной парковки у КПП «Койдула» есть и платная. Однако некоторые автомобилисты предпочитают бросать транспорт на обочинах или в лесу, в том числе на частной земле. В таких случаях эвакуацию могут инициировать местные власти или землевладельцы.

С 2023 года страны Евросоюза, граничащие с РФ, закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами. В разъяснении Еврокомиссии указывалось, что такие авто могут рассматриваться как форма незаконного импорта.

