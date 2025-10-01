«Они умоляли»: в Австрии десять юношей было оправдано за изнасилование 12-летней девочки

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Сексуальное принуждение длилось несколько месяцев.

В Австрии оправдали 10 человек за изнасилование девочки

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Bild: В Австрии оправдали десять человек за изнасилование 12-летней девочки

В Австрии по делу об изнасиловании 12-летней девочки было оправдано десять молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Об этом сообщает издание Bild.

По данным обвинения, в течение нескольких месяцев компания насильно принуждала школьницу к сексуальным действиям в различных местах — детских комнатах, квартирах, на парковках, а также в номере гостиницы, где инцидент длился всю ночь. При этом преступников снимали происходящее на видео и обменивались материалами между собой, а один из них угрожал распространить эти кадры.

Сам подростки утверждали, что девочка давала согласие добровольно. По словам пострадавшей, ей не угрожали и не применяли насилие для принуждения к близости. Она рассказывала, что, когда говорила «нет», молодые люди уговаривали или обнимали ее до тех пор, пока она не согласилась.

«Когда я говорила «нет», они умоляли или обнимали меня, пока я не говорила «да», — рассказала школьница.

Полиция отметила, что не выявила признаков запугивания, а сама девочка не сообщала о происходящем окружающим. Суд посчитал показания противоположных сторон недостаточными для обвинения и оправдал всех десять участников дела. Юрист пострадавшей назвал решение суда шокирующим и подчеркнул, что девочка делала заявления из страха. По его мнению, ни один ребенок не согласился бы на подобное добровольно.

