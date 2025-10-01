«Скачок гормонов»: к чему может привести резкое утреннее пробуждение

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Важно не только правильно просыпаться, но и соблюдать режим сна.

Почему опасны резкие пробуждения

Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky/photothek.net via

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Невролог Демьяновская: резкое пробуждение может вызвать стресс у организма

Резкое пробуждение — это стресс для организма. Об этом изданию Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По словам врача, стрессом для нашего тела может стать ситуация, когда мозг, находящийся в фазе медленного сна, принудительно врывается в реальность.

«Это вызывает резкий скачок гормонов стресса — кортизола и адреналина, что приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, появлению чувства тревоги. Регулярное повторение таких „аварийных“ пробуждений может стать причиной раздражительности, проблем с концентрацией внимания», — объяснила эксперт.

Медик добавила, что особенно опасны подобные скачки из мира Морфея в наш для тех, кто страдает от мигрени, артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за резкого повышения артериального давления может ухудшиться самочувствие.

Есть несколько способов сделать утренний подъем менее экстремальным. Демьяновская посоветовала попробовать не звуковые, а световые будильники. Они за 20-30 минут до нужного времени начинают светиться, постепенно увеличивая яркость, имитируя восход солнца. Глаза раздражает свет, а в мозг поступает сигнал, что пора просыпаться.

Можно регулировать пробуждение специальными браслетами, которые считывают ваши физиологические данные, благодаря чему могут определить фазы сна и подать сигнал в оптимально подходящее для вашего организма время.

Невролог также рекомендовала выбирать для звонка будильника мелодию без резких громких звуков, а более мелодичную и спокойную. Это тоже поможет снизить стресс от пробуждения.

Не стоит также сразу вскакивать с кровати. Лучше уделить первые пять минут бодрствования себе: потянуться, сделать несколько глубоких вдохов, медленно сесть и посидеть минутку. Это поможет телу адаптироваться, уверена невролог.

Не стоит забывать и соблюдении правильного режима сна: в одно и то же время встать и ложиться, а также уделять отдыху не менее шести, но не более девяти часов. После подъема необходимо выпить стакан теплой воды, чтобы запустить обмен веществ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как бессонница разрушает мозг и организм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Нанес многочисленные ранения: в Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом
12:49
Повторил за Венгрией: Макрон может помешать вступлению Украины в Евросоюз
12:44
Держатся тени: почему дети Киркорова не рвутся в шоу-бизнес
12:37
В строгой секретности: в Киев приехала сестра британского короля Анна
12:36
В Екатеринбурге 12 школьников отравились неизвестным веществом
12:32
Релакс и борьба с целлюлитом: в России создали робота-массажиста на базе ИИ

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео