В Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь

Мария Гоманюк
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Фото: © РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Двое неизвестных людей потушили Вечный огонь потушили на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из сообщения источника 5-tv.ru.

Инцидент случился в ночь на 30 сентября. События развивались по частому сценарию. Так, двое мужчин подошли к мемориалу, после чего оба поднесли к огню руки. В дальнейшем один из злоумышленников оглянулся, вероятно, высматривая прохожих, чтобы не попасться. Следом он вылил в пламя жидкость из бутылки. После манипуляций со стороны неустановленных лиц Вечный огонь погас. В свою очередь вредители поспешили скрыться в неизвестном направлении.

Действия мужчин в момент акта вандализма зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная у места памяти и скорби. Уточнялось, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении правонарушителей.

Ранее, писал 5-tv.ru, вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области. Против нарушителей возбудили уголовное дело.

