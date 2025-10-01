Тяжелый гранит науки: в школах планируют сократить объем домашних заданий

Российские старшеклассники тратят на занятия по 56 часов в неделю

В России активно обсуждают вопрос, что делать с домашним заданием. В дневниках его может стать гораздо меньше.

Родители жалуются, что дети проводят за учебниками все вечера и выходные. И это несмотря на то, что в России есть нормативы на выполнение заданий. Подсчитано, что нагрузка на старшеклассников сейчас такая, что превышает допустимые даже для взрослого человека нормы. Но с такой формулировкой согласны не все. В спорном вопросе разбиралась корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Грызть гранит науки Зыряновым приходится всей семьей. Хоть Миша и жалуется, что задают слишком много, но каждую букву выводит старательно и пытается во всем разобраться.

«Слишком много для него заданий и уроков В будний день, он даже погулять не успевает», — рассказала мама Миши, жительница Перми Наталья Зырьянова.

Миша учится только во втором классе, но на домашнюю работу уже уходит три часа. Это больше, чем положено по СанПиНу. Для каждого возраста своя норма. Учитывая жалобы родителей, Совет при президенте России по правам человека посчитал, сколько всего в неделю учатся школьники.

«40 часов в неделю — максимальная нагрузка для взрослого по трудовому законодательству. Кажется, теперь дети, могут говорить, что они в школе устают сильнее, чем родители на работе. По подсчетам, пятиклассник тратит на учебу 44 часа в неделю. А старшеклассник и вовсе 56 часов», — рассказала корреспондент.

Сложили три показателя — сколько занимает учеба в школе, дома и внеурочная деятельность. Получилось, что старшеклассник трудится почти в полтора раза дольше взрослого.

«Перегруженность в последние десятилетия очень сильно возросла. В школе появилось огромное количество уроков, которые не являются школьными предметами», — член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и по правам человека Сергей Рукшин.

Правда, при подсчете цифры округлили — время, проведенное в школе, посчитали не в академических часах, как положено, 45 минут, а в астрономических — 60 минут. Минпросвещения отреагировало категорично, мол, задачу общественники решили на двойку.

«Внеурочная деятельность, это, например, какие-то экскурсии. Освоение каких-то основ исследовательской деятельности, это не урок. Поэтому приравнивать внеурочную деятельность к уроку — не совсем грамотно это делать», — отметила ученый секретарь Института развития здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская.

В Институте развития здоровья и адаптации ребенка все-таки согласились с тем, что каждая пятая школа нормативы не соблюдает. Особенно это касается домашнего задания. А учителя признаются: материала так много, что объяснить за урок просто не успевают.

«Сейчас очень много на уроках дается разных тестов, опросников, которыми занимаются в учебное время дети», — рассказала репетитор Александра Никитина.

У Тимура за прошлый год только несколько четверок, все остальные пятерки. Чтобы не отставать по математике, занимается с репетитором.

Психологи предупреждают: чрезмерная нагрузка может обернуться серьезными последствиями.

«Тревожные расстройства — это агрессия, это апатия, это депрессия в какой-то степени. Они начинают ругаться с родителями, они начинают быть агрессивными», — рассказала детский психолог Радмила Стригунова.

В столице не перегружать детей учителям помогает цифровая платформа. Но подсчитать, точно сколько времени уходит на домашнюю работу трудно: все зависит и от сложности предмета, и от способностей ученика.

«Иногда бывает, что каждый учитель сам за себя. Он задает столько, сколько считает нужным, не советуясь с другими педагогами», — рассказала генеральный директор частной школы Елена Студенова.

Чтобы уменьшить нагрузку на школьников, Совет по правам человека предлагает сократить количество проверочных работ, а еще изменить учебную программу и домашнее задание. Доклад направят в правительство, Госдуму и Совет Федерации.

Как прийти к общему знаменателю — пока неясно. Нагрузку контролирует администрация школы, и каждая делает это по-своему.

