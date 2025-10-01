«Хранил это в тайне»: певец HammAli сообщил о скором пополнении в семье

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 30 0

Артист опубликовал снимки с беременной супругой.

От кого у репера HammAli будет ребенок

Фото: Арина Антонова/ТАСС

Рэп-исполнитель HammAli сообщил о скором пополнении в семье

Российский музыкальный рэп-исполнитель Александр Алиев, более известный под псевдонимом HammAli, сообщил о скором пополнении в семье. Радостной новостью артист поделился в личном блоге социальной сети Instagram*.

По словам музыканта, супруга Эмили находится в «интересном положении», а на снимках с фотосессии уже видно округлившийся живот девушки.

«Я все хранил это в тайне, но не сдержался. Я безмерно благодарен Всевышнему за все, что происходит в моей жизни и мне очень захотелось поделиться этим с вами. Скоро мы станем Папой и Мамой», — уточнил музыкант.

Также HammAli процитировал строчку из своей песни «Душа подобна моей».

«Мечтаю, что однажды в этом уравнении. Прибавится к нашей любви — наше продолжение. Твое умение любить — мое восхищение
Разделить с тобой жизнь — лучшее решение», — добавил Алиев.

Год назад HammAli и Эмили сыграли тайную свадьбу в Сочи. Пышное торжество собрало многих звезд шоу-бизнеса. Среди них были Navai, Сергей Жуков, Elman с супругой и другие. На мероприятии певец посвятил жене трогательную песню о любви.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что беременная актриса Агата Муцениеце недовольна поведением дочери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

