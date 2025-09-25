«Противная ужасно»: беременная Муцениеце пожаловалась на дочь

Беременная Муцениеце пожаловалась на дочь и назвала ее противной

Актриса Агата Муцениеце в новом посте в социальных сетях показала трогательные кадры с дочерью Мией, которая предстала в розовой шапке с ушками. Однако, как призналась артистка, выбрать одежду для девочки бывает настоящим испытанием.

«Ей просто невозможно угодить с одеждой! Она противная ужасно! А про эту шапку что ты сказала? Что она легендарная и любимая!» — пошутила Агата.

Оказалось, что этот аксессуар стал приятным исключением — школьница оценила шапку и назвала ее любимой.

Недавно Муцениеце, находящаяся на последних сроках беременности, уехала в Латвию для встречи с родными. Там она гуляла по лесу и собирала грибы.

У Муцениеце двое детей от брака с актером Павлом Прилучным: 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. В 2025 году Агата вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу, с которым ожидает третьего ребенка.

Тимофей в начале 2024 года жил с отцом, однако в июле 2025 года суд постановил, что он останется с матерью. Мия проживает с Агатой и хорошо ладит с Петром Дрангой. Агата часто делится в соцсетях семейными моментами — совместными играми, творчеством детей и их достижениями.

