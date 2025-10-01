Циклон нагрянет? Какой будет погода в Москве в первой половине октября

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Водители могут пока не менять летнюю резину на зимнюю.

Стоит ли ждать дождь в Москве в октябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Синоптик Позднякова: температура в столице РФ в октябре будет на одном уровне

Незначительное количество осадков ожидает жителей Москвы в первой половине октября. Об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик отметила, что температура воздуха останется на одном уровне. Так, в ночное время суток будет от +3 до +8 градусов, а в дневное — от +9 до +14 градусов.

«До середины октября в Москве и Подмосковье на летней резине можно будет ездить без проблем», — сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что на всей европейской части России в ближайшие сутки наступят ночные заморозки.

В то же время синоптик Александр Ильин поделился в беседе с RT, что в начале октября в Москве установится сухая прохладная погода — будет наблюдаться воздействие антициклона.

Ранее 5-tv.ru писал, что циклон принес на Урал первые в сезоне снегопады. Снег выпал в Свердловской и Челябинской областях. Сильнее всего замело трассу М-5, застав врасплох большинство водителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:44
Надышались порошка: подробности отравления школьников в Екатеринбурге
20:35
Павел Дуров посетил частную школу в Казахстане
20:24
Новые правила: пустующие квартиры в России могут перейти к государству
20:19
Трамп утвердил указ о предоставлении гарантий безопасности Катару
20:11
Органы в обмен на iPhone: юноша продал почку ради гаджета и стал инвалидом
20:08
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в кафе Дагестана

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео