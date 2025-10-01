Циклон нагрянет? Какой будет погода в Москве в первой половине октября

Синоптик Позднякова: температура в столице РФ в октябре будет на одном уровне

Незначительное количество осадков ожидает жителей Москвы в первой половине октября. Об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик отметила, что температура воздуха останется на одном уровне. Так, в ночное время суток будет от +3 до +8 градусов, а в дневное — от +9 до +14 градусов.

«До середины октября в Москве и Подмосковье на летней резине можно будет ездить без проблем», — сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что на всей европейской части России в ближайшие сутки наступят ночные заморозки.

В то же время синоптик Александр Ильин поделился в беседе с RT, что в начале октября в Москве установится сухая прохладная погода — будет наблюдаться воздействие антициклона.

Ранее 5-tv.ru писал, что циклон принес на Урал первые в сезоне снегопады. Снег выпал в Свердловской и Челябинской областях. Сильнее всего замело трассу М-5, застав врасплох большинство водителей.

