Зима близко: циклон принес на Урал первые в сезоне снегопады

Эфирная новость 36 0

Замело дороги, в том числе трассу М-5.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Ясько; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Циклон принес на Урал первые в сезоне снегопады

Арктический циклон принес на Урал первые снегопады. Из-за перепадов температур на дорогах — ледяной панцирь.

Снег выпал в Свердловской и Челябинской областях. Сильнее всего замело трассу М-5, застав врасплох большинство водителей. По обледеневшей дороге не смогла в гору заехать фура, а за ней вереницей выстроились сотни других машин. Утром автовладельцам пришлось потратить время еще и на то, чтобы почистить стекла. А также открыть замерзшие двери.

В Гидрометцентре рассказали, что снегом покрыта уже треть территории России. В северных районах он не растает до весны. Осадки в начале октября обещают и в центральной части страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что октябрь по народным поверьям — месяц подготовки к зиме.

Значимый христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября. Считается, что с этого дня начинает наступать зима. Главным правилом праздника было: утеплить дом и перевести скот на другой корм.

Кроме этого, было важно следить за приметами: если к Покрову улетели журавли — зима придет рано и будет холодной; если в этот день выпал снег, зима будет суровой, а если нет — его не будет до зимы.

