Зима близко: циклон принес на Урал первые в сезоне снегопады
Замело дороги, в том числе трассу М-5.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Ясько; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Циклон принес на Урал первые в сезоне снегопады
Арктический циклон принес на Урал первые снегопады. Из-за перепадов температур на дорогах — ледяной панцирь.
Снег выпал в Свердловской и Челябинской областях. Сильнее всего замело трассу М-5, застав врасплох большинство водителей. По обледеневшей дороге не смогла в гору заехать фура, а за ней вереницей выстроились сотни других машин. Утром автовладельцам пришлось потратить время еще и на то, чтобы почистить стекла. А также открыть замерзшие двери.
В Гидрометцентре рассказали, что снегом покрыта уже треть территории России. В северных районах он не растает до весны. Осадки в начале октября обещают и в центральной части страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что октябрь по народным поверьям — месяц подготовки к зиме.
Значимый христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября. Считается, что с этого дня начинает наступать зима. Главным правилом праздника было: утеплить дом и перевести скот на другой корм.
Кроме этого, было важно следить за приметами: если к Покрову улетели журавли — зима придет рано и будет холодной; если в этот день выпал снег, зима будет суровой, а если нет — его не будет до зимы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 сент
- Рост или стоп: чем грозит снижение прогноза по сельскому хозяйству
- 27 сент
- Первые заморозки: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
- 26 сент
- Никак не уснут: почему клещи остаются активными даже в конце осени
- 24 сент
- Кошмар наяву: последствия обрушившегося на Китай супертайфуна «Рагаса»
- 24 сент
- Первый снег откладывается: метеоролог оценил вероятность появления зимних осадков осенью
- 24 сент
- Собянин: Москва приступает к включению отопления
- 23 сент
- На Китай надвигается супертайфун
- 23 сент
- Облака сгущаются над Москвой: в сентябре солнечных дней уже не будет
- 22 сент
- Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
- 22 сент
- Погода двух столиц: в Петербурге ожидается шторм, в Москве — июльская жара
53%
Нашли ошибку?