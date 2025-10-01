Путин назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене

Президент РФ Владимир Путин назначил Евгения Кудрова послом России в Йемене. В 2020 – 2021 годах дипломат был начальником отдела в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С декабря 2021-го он был назначен советником-посланником и временным поверенным в делах Российской Федерации в Йеменской Республике. Кудров состоит на дипломатической службе с 2005 года, имеет большой опыт работы в центральном аппарате Министерства иностранных дел и Посольствах России в Судане, Израиле и США.

На сайте посольства России в Йеменской Республике указано, что в 2005 году дипломат окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова. Имеет звание Кандидата политических наук, является автором монографии и ряда публикаций по проблематике арабских стран.

Как ранее писал 5-tv, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пребывания на Генассамблее ООН отметил, что действия Израиля против Йемена, Палестины, Ирана, Катара, Ливана, Сирии и Ирака могут привести к взрыву всей ситуации на Ближнем Востоке.

