Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в кафе Дагестана

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Причина инцидента пока не установлена.

Взрыв газа в придорожном кафе Дагестана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в кафе в Кизилюртовском районе Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Дагестана в личном блоге мессенджера Telegram.

«В помещении придорожного кафе произошел взрыв бытового газа без последующего горения», — уточнили специалисты.

Также эксперты добавили, что пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Что послужило причиной инцидента, пока не установлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Нью-Йорке частично обрушилась многоэтажка из-за взрыва газа.

Инцидент произошел в районе Мотт-Хейвен, в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации, взрыв мог произойти в шахте мусоросжигателя, что могло вызвать структурные повреждения дома. Также уточняется, что жильцы обрушившегося дома не пострадали, всех быстро эвакуировали из здания, а их квартиры не повреждены.

