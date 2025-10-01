ООН не может ввести санкции против России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Не может быть санкций ООН», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Москва готова справиться и с возможными новыми ограничениями США. По словам Небензи, заявления президента Дональда Трампа о санкциях во многом рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

«Не знаю, что случится с санкциями, но мы видели (их. — Прим. ред.) уже так много, что я бы не удивился увидеть новые», — добавил постпред.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британия понесла значительные убытки из-за антироссийских санкций.

Согласно докладу аналитиков МГИМО, экономика страны потеряла свыше 70 миллиардов долларов за два года после ухода британских компаний из России. Основные потери пришлись на семь крупных корпораций, среди которых — нефтегазовые гиганты BP и Shell.

Лондон продолжает оставаться в числе лидеров по числу введенных ограничений, однако уже через полгода после отказа от российских энергоресурсов инфляция в стране достигла 11%.

