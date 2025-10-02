Владельцев «Яшкино» и «Кириешки» признали экстремистами за спонсирование ВСУ

Суд Тверского района Москвы одобрил иск Генеральной прокуратуры (ГП) России и обратил имущество бизнесмена Дениса Штенгелова* и его отца Николая* в доход государства, сообщает корреспондент «Известий».

Столичный суд признал владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» Штенгеловых экстремистским объединением за оказание финансовой помощи украинской стороне и изъял активы принадлежащего ему кондитерского холдинга KDV Group стоимостью 497 млрд руб.

Суд обратил в доход государства акции супруги Дениса Штенгелова Марии Коржиловой и имущество компании «Кондитерус Ком».

В списке российского Forbes Денис Штенгелов занимает 98-е место с состоянием 1,4 миллиарда долларов. В настоящее время он проживет в Австралии вместе с семьей. Помимо группы компаний KDV он также владеет сетью супермаркетов «Ярче!» в Центральной России, Поволжье и Сибири.

Ранее 5-tv.ru рассказsdал, что Штенгеловы вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей с 2022 года. Средства использовались для поддержки экономик США и Австралии, а также для финансирования киевского режима и поставок вооружений.

* — признаны экстремистами в РФ

