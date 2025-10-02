Ай, болит: 6 сигналов организма, которые нельзя игнорировать

Внезапная и сильная боль в голове может свидетельствовать о менингите

Резкая боль в груди, пояснице, животе и других частях тела могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. О том, какие состояния не следует терпеть, рассказали в материале Life.ru.

Резкая боль в голове

Сильная и внезапная головная боль, которую невыносимо вытерпеть, а также появление тошноты и спутанности сознания могут говорить о разрыве аневризмы сосуда головного мозга, внутримозговом кровоизлияние или менингите. При выявлении подобных симптомов, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

Давящая боль в груди, которая отдает в другие части тела

Давящую боль за грудиной, которая ощущается жжением и «дублируется» в левую лопатку, левое плечо, левую руку, в нижнюю челюсть, в верхнюю часть живота или шею, терпеть строго запрещено. Все это является симптомами инфаркта миокарда, тромбом в легочной артерии или обострением ишемической болезни.

Сильная и острая боль в животе

Чем острее такая боль, тем серьезнее болезнь. Если мышцы живота сильно напряжены и боль усиливается при малейшем движении, то это могут быть: аппендицит, язва, острый панкреатит, холецистит, перитонит или кишечная непроходимость. Решение одно — обследование в больнице.

Боль и отек в икроножной области или в бедре

Если в икре ноги появилась сильная боль, а снаружи прослеживается отек, покраснение, уплотнения по ходу вены и ощущение жара в месте отека, это может говорить о наличии тромбоза глубоких вен. Игнорировать такие симптомы нельзя ни в коем случае, следует в срочном порядке обратиться к хирургу и флебологу.

Внезапная сильная боль в центре спины

Резкая боль между лопатками или в пояснице, которая по ощущениям напоминает «разрыв» на две части, является симптомом расслоения аневризмы аорты. Дополнительно может быть падение давления, онемение в ногах и нарушение пульса.

Острая боль в боку, отдающая в паховую зону

Сильная, невыносимая боль, напоминающая схватки, при этом болевые ощущения могут отдаваться в пах, низ живота или во внутреннюю сторону бедра, свидетельствуют о наличии камнях в почках, а точнее — почечной колики. В этом случае необходимо пройти УЗИ почек для подтверждения диагноза и пройти операцию по раздроблению камней.

