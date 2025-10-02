«Пошел запах по школе»: каким веществом отравили детей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сразу несколько серьезных происшествий с отравлением детей в разных школах. Так совпало, что 11 учеников привезли в больницу из лицея, где они надышались неким порошком из банки для спортивного питания. И пока учителя разбирались что случилось, еще восемь школьников доставили с признаками острой кишечной инфекции.

Действительно это можно считать случайным совпадением, однако эти совпадения чаще всего происходят там, где в учебных заведениях нет системного контроля. Тему продолжит корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Как так получилось, что два десятка учеников екатеринбургской школы отравились каким-то порошком в раздевалке перед уроком физкультуры, сейчас пытаются выяснить полицейские, следователи СК и токсикологи. Но понятно, что перепугались все.

Здесь было главное — не медлить, отсюда такое количество экстренных служб. Все-таки симптомы почувствовали многие дети. Даже те, кто не был рядом.

Пока известно, что перед уроком физкультуры восьмиклассник то ли случайно, то ли из-за того, что его толкнули, просыпал содержимое банки, которую принес в школу. На этикетке значится «Предтренировочный энергетический порошок».

«Пошел запах по школе. Не только пятиклассников, но и моих одноклассников начинало тошнить, боль в легких и так далее», — рассказала одна из школьниц.

Этот порошок используется спортсменами перед тренировками в качестве стимулятора, чтобы сил было больше. Продается открыто. На маркетплейсах конкретно об этом препарате отзывы противоречивые, упоминаются и побочные эффекты. Впрочем, есть вероятность, что ребенок принес в школу какую-то другую, более опасную химию.

«Судя по эффекту, либо это реактивность школьников на какой-то из компонентов, потому что все-таки это для совершеннолетних все предтренировочные комплексы. Либо это совершенно другое вещество. Потому что способ использования и эффект какой-то не соответствующий тому, что дает предтренировочный комплекс», — отметил врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров.

На вопрос о происхождении опасного порошка ответят токсикологи. А вот почему ребенок смог спокойно пронести его в школу, придется объясняться кому-то другому. Ведь в теории ученик мог и мышьяк вот так рассыпать. Контроля, получается, никакого.

«Все венчается директором. Он отвечает перед родителями, перед вышестоящими органами за происходящее в школе. А уж принимает меры по отношению к своим сотрудникам — это другой кейс», — заявил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

Это по правилам. Но правила, судя по всему, не везде работают. Ученики этой же школы рассказывают, что у восьмиклассника, который рассыпал опасный порошок, слава весьма дурная. С него, как с гуся вода, а младший педсостав, оказывается, страдает.

«Учитель уволился, который у них классным руководителем был. У нас тоже вел русский и литературу», — поделился один из учеников.

В том же Екатеринбурге совсем недавно отгремел скандал с приговором молодому учителю физики Сергею Перминову, который пытался силком отвести хулигана к директору. Департамент образования и руководство школы вмешиваться тогда не стали. Нашли крайнего. В итоге минус один педагог, который теперь с судимостью и трудится установщиком домофонов.

На данный момент замгубернатора Свердловской области отчиталась о том, что дети после обследования были отпущены домой. И признаки отравления куда-то подевались. Тем не менее, следователи сейчас очень ждут результатов токсикологической экспертизы. И от этого будет многое зависеть.

