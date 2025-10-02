Эскалация в небе и на море: зачем Европа усиливает провокации против России

Вызывают очень много вопросов бездоказательные заявления европейских чиновников о том, что на над ЕС летают российские дроны. ВСУ организовать эти пуски намного проще, а главное выгоднее.

Тем более, что не успели летательные аппараты появится в небе над Данией, Польшей и Швецией, как средства массовой информации Старого Света, словно по команде закатили истерику о провокации русских.

А сегодня в небе над Европой и Балтикой, которую так хотят закрыть для Москвы, появились сразу восемь западных самолетов разведчиков. Так к чему же стремиться ЕС? Знает европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Не просто под усиленной охраной — европейским лидерам приходится прибывать фактически под боевым прикрытием, учитывая, сколько всего неопознанного летало в последние дни над Данией. Закрытое небо, вдоль берегов дежурит немецкий фрегат, непременно оснащенный системами ПВО, развернуты французские спецподразделения, по периметру выставлены радары и системы радиоэлектронной борьбы.

Все это, конечно, создает идеальную визуализацию, с новой силой вырисовывая иллюзию «российской угрозы». Сценарий лучше не придумаешь. Еще легче теперь и дальше раздувать расходы на оборону и помощь Киеву.

«Поскольку ситуация такая, какая она есть, нам абсолютно необходимо значительно увеличить инвестиции в оборону. Вот почему мы выделили до 800 миллиардов инвестиций до 2030 года», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но способны ли европейские страны защитить не только всех этих VIP-гостей, но и собственных граждан?

«Несмотря на то, что мы также хотели бы увеличить пенсии, социальные выплаты и улучшить наше экономическое положение, мы понимаем, что сейчас наивысшим приоритетом является оборона», — утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

Евросоюз для этого намерен выстроить целую «антидроновую стену» — концепция уже на столе, но на ее реализацию потребуются годы.

«Сколько бы возможностей у нас ни было, насколько бы мы ни совершенствовались в области дронов, нам придется смириться с реальностью, что дроны могут пересекать наши границы и наносить ущерб. Это часть гибридной войны», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

И в этом их принципиальная уязвимость. Саммит бессилия. Президент Франции Эммануэль Макрон, чью страну среди прочих обвинили в покупке российских энергоресурсов, сражается с «теневым флотом», точно с ветряными мельницами.

«У нас есть от 600 до тысячи судов, которые ходят вот так, позволяя российским углеводородам поставляться даже тогда, когда они находятся под запретом», — возмущается Макрон.

Зампред Европейской комиссии Кая Каллас тщетно пытается продавить новые спекуляции с замороженными российскими активами, которые были представлены накануне.

«Мы работаем над репарационным кредитом, чтобы действовать как можно быстрее, но, конечно, не все государства — члены ЕС готовы. Пока не все его поддерживают, так что предстоит еще много работы. Поэтому я не могу назвать точные сроки, но мы стараемся все сделать как можно быстрее», — подчеркнула Каллас.

Все их демонстративное единство заканчивается прямо во время совместного фотографирования. Премьер Словакии Роберт Фицо в этот раз вообще не поехал, сославшись на здоровье, еще один евродиссидент Виктор Орбан анонсировал «бой в клетке» — то есть внутри самого ЕС, где накапливаются только сплошные противоречия и по вопросу вступления Украины в ЕС, и по дальнейшей, все более неоправданной милитаризации континента в ущерб всему остальному.

«Никто не знает, что может произойти через сто лет. Но на сегодняшний день очевидно, что мы против членства Украины в ЕС. Потому что членство будет означать, во-первых, приход войны на территорию ЕС. Во-вторых, деньги ЕС пойдут на Украину. И то, и другое плохо», — отметил Орбан.

Сама эта встреча показывает, что Европа уже не отделяет себя от войны, но ирония в том, что разве не сами они довели до того, что уже не могут, как прежде, в спокойной обстановке собраться за этим столом?