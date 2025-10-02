США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на американских чиновников.

Это будет впервые, когда Вашингтон помогает Киеву бить по целям далеко за пределами фронта, используя свои разведданные. В материале уточняется, что Штаты также попросят НАТО предоставить аналогичную поддержку Незалежной.

По словам одного из чиновников, с которым беседовал журнал, официальные лица в Штатах ожидают письменных указаний от Белого дома, после которых официально возможно будет предоставить необходимые разведданные украинской стороне.

Также WSJ сообщает, что США рассматривают возможность поставок ВСУ ракет Tomahawk, Barracuda и других дальнобойных ракет, способных преодолевать расстояние в 800 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

