В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула и содержания собак

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

За что можно поплатиться?

Какой новый закон подписал Сергей Собянин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин подписал закон о новых штрафах за нарушение выгула и содержания собак

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, предусматривающий административные штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных, а также за нарушения в работе приютов и обращении с безнадзорными животными. Документ опубликовали на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Закон несет изменения по части размеров штрафов за правонарушения: теперь граждан и должностных лиц ждут повышенные штрафы, а ответственность за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования увеличена.

«За несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных должностные лица будут оштрафованы на сумму в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. А юридические лица — на сумму от 15 до 30 тысяч рублей», — сообщается в документе.

Из официального документа следует, что выгул собак без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, а также вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений будет наказываться штрафами: для граждан — от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

Кроме того, в законе подчеркивается, что нарушение порядка обращения с животными без владельцев, дополнительных требований к содержанию домашних животных, уклонение от требований по регистрации животных и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветучреждениях, также повлечет за собой штрафы. Дополнительно закон повысил ответственность за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и домов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что участниками «Московского долголетия» стали почти 700 тысяч горожан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:38
На 92-м году жизни умерла легендарный британский приматолог Джейн Гудолл
4:23
«Вы не Александр Сергеевич»: Гусева рассказала о нападке сценариста на Безрукова
4:02
«Осталось не так-то и много»: 63-летний Лепс заговорил о завершении карьеры
3:49
Ай, болит: 6 сигналов организма, которые нельзя игнорировать
3:30
В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула и содержания собак
3:20
«Как Есенин»: Сергей Безруков рассказал о том, как надо любить Родину

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео