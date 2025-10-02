В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула и содержания собак

Собянин подписал закон о новых штрафах за нарушение выгула и содержания собак

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, предусматривающий административные штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных, а также за нарушения в работе приютов и обращении с безнадзорными животными. Документ опубликовали на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Закон несет изменения по части размеров штрафов за правонарушения: теперь граждан и должностных лиц ждут повышенные штрафы, а ответственность за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования увеличена.

«За несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных должностные лица будут оштрафованы на сумму в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. А юридические лица — на сумму от 15 до 30 тысяч рублей», — сообщается в документе.

Из официального документа следует, что выгул собак без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, а также вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений будет наказываться штрафами: для граждан — от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

Кроме того, в законе подчеркивается, что нарушение порядка обращения с животными без владельцев, дополнительных требований к содержанию домашних животных, уклонение от требований по регистрации животных и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветучреждениях, также повлечет за собой штрафы. Дополнительно закон повысил ответственность за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и домов.

