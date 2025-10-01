Собянин: участниками «Московского долголетия» стали почти 700 тысяч горожан

За семь с половиной лет участниками проекта «Московское долголетие» стали почти 700 тысяч пенсионеров столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в мессенджере МАХ.

«Сейчас в городе больше 140 центров проекта. Их сеть постоянно расширяется и охватывает почти все районы столицы. Сегодня проект предлагает уже свыше 100 направлений для занятий с профессиональными преподавателями — от создания сайтов и ландшафтного дизайна до китайского языка и карате», — уточнил мэр Москвы.

Также Собянин отметил, что наиболее интересные и пользующиеся спросом направления проекта — курсы по цифровой грамотности, истории и краеведению, а также экскурсии по столице.

Партнерами «Московского долголетия» являются свыше тысячи организаций Москвы: учебные организации, спортивные и культурные центры, столичные парки.

