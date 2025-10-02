Мощные колебания: график магнитных бурь на октябрь 2025 года

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У метеочувствительных могут возникнуть головные боли и бессонница.

Когда магнитные бури в октябре

Фото: 5-tv.ru

Лаборатория солнечной астрономии составила график магнитных бурь на октябрь

На Солнце 28 сентября произошла самая мощная за последние три месяца вспышка класса M6.4, а утром 29 сентября зафиксировали еще одну — уровня М3.6. Несмотря на рост солнечной активности, угроза для Земли минимальна. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, выброс плазмы оказался недостаточно сильным, чтобы достичь нашей планеты, к тому же вспышки произошли вдали от траектории Солнце–Земля. Однако в октябре все может измениться.

Согласно предварительному прогнозу, небольшие геомагнитные возмущения возможны с 3 по 6 октября, 12–13 октября и 26 октября. Однако специалисты подчеркивают, что наиболее точно магнитную бурю можно предсказать лишь за несколько часов.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Единого научного мнения о влиянии магнитных бурь на здоровье нет, однако многие отмечают ухудшение самочувствия во время геомагнитной нестабильности. Чаще всего речь идет о головных болях, скачках давления, усталости, бессоннице и тревожности.

Невролог Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал «Известиям», что особенно чувствительны к подобным колебаниям пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Врач советует в такие периоды снизить физическую и эмоциональную нагрузку.

Что поможет легче перенести геомагнитные колебания:

  • пить не менее 1,5 литра воды в день;
  • соблюдать режим сна и отдыха;
  • избегать стрессов и переутомлений;
  • ограничить сладкое и жирное, добавить в рацион больше овощей и фруктов;
  • делать легкую гимнастику и прогулки на свежем воздухе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

