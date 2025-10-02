Третий размер за три недели: у женщины внезапно выросла грудь из-за кисты в мозге

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Сначала она списала это на естественные колебания гормонов.

Симптомом чего является резкое увеличение размера груди

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Mirror: У женщины выросла грудь на три размера из-за кисты в мозге

Резкое увеличение груди оказалось симптомом кисты гипофиза, а не обычных гормональных изменений. Историю британки Лорен Эйрс передает Mirror.

По данным издания, за три недели грудь девушки увеличилась на три размера. Сначала она списала это на естественные колебания гормонов.

«Я буквально вываливалась из новых бюстгальтеров, и мне это казалось странным», — рассказала Лорен.

Со временем к необычным изменениям добавились ежедневные головные боли, нерегулярные менструации и сильная усталость.

Во время планового анализа крови в июле врачи обнаружили, что уровень пролактина — гормона, вырабатываемого гипофизом — был в четыре раза выше нормы. После МРТ стало ясно, что причина симптомов — киста размером 14 на 12 мм в гипофизе, которая оказывала давление на мозг.

«Это был обычный анализ крови, который показал, что что-то не так. Если бы его не сделали, я бы продолжала списывать симптомы на стресс и гормоны», — отметила женщина.

Сейчас Лорен ждет дополнительных анализов и консультаций эндокринолога и окулиста, надеясь, что киста окажется доброкачественной. Она призывает других не игнорировать необычные изменения в организме.

«Если у вас изменился цикл или появились странные симптомы, просто обратитесь к врачу», — поделилась девушка.

