Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева Live 1 219 0

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин начал свое выступление на XXII ежегодном заседании клуба «Валдай». Основная тема — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
Неразделенная любовь: подросток насмерть сбил двух школьниц
18:31
Путин: в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и ставки высоки
18:19
Освобожденные из плена ВСУ российские военные поделись эмоциями
18:10
По опыту Уильяма и Дианы: как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей
18:05
В Севастополе стабилизировались топливные поставки и снизилась цена на бензин
18:01
В США сообщили о решении Сената относительно завершения шатдауна

Сейчас читают

Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео