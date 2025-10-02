«Наемные киллеры»: Захарова жестко высказалась о действиях киевского режима

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Зеленский и его окружение в первую очередь занимаются «убийством своих соотечественников» — граждан Украины, отмечает дипломат.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: киевский режим — это наемные киллеры, за это им и платят

Представители киевского режима — это «наемные киллеры», убивающие своих граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вы, киевский режим, вся Банковая (улица в Киеве, на которой находится офис президента Украины Владимира Зеленского — Прим. ред.), киллеры наемные. За это вам и платят», — сказала дипломат.

Так Мария Захарова ответила на заявления Зеленского о том, что Украина ведет переговоры с США о заключении сделки по закупке американского оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 90 миллиардов долларов. Она отметила, что глава киевского режима и его окружение в первую очередь занимаются «убийством своих соотечественников» — граждан Украины.

До этого газета Politico сообщила, что Зеленский ведет подготовку к «мегасделке» по закупке вооружения у Штатов. По данным издания, Украина предоставила президенту США Дональду Трампу «подробный перечень своих военных потребностей», которые включают в себя запросы на системы вооружения большей дальности. Киев и Вашингтон достигли договоренностей по отдельным пунктам и по отдельным видам вооружений, включая системы большой дальности

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова ответила на слова Келлога об ударах ВСУ вглубь России. Президент США неоднократно высказывался о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. Его подчиненные другого мнения?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
В пригороде Манчестера неизвестный напал с ножом на людей
13:45
«Выглядит реально как кринж»: MARGO открыто высказалась о конфликте с Идой Галич
13:30
«Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения
13:25
«Новый технологический уклад»: в основе разработок РЖД лежит отечественное ПО 
13:11
«Наемные киллеры»: Захарова жестко высказалась о действиях киевского режима
12:57
Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек

Сейчас читают

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео