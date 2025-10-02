Жили под другими именами: нашли дочерей убитой 36 лет назад женщины

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Девочек в 1989 году обнаружили в общественном туалете.

В США нашли дочерей убитой 36 лет назад женщины

Фото: www.globallookpress.com/Walter G. Allgöwer

The Sun: в США нашли дочерей убитой 36 лет назад женщины под другими именами

В США раскрыли одну из самых запутанных тайн почти сорокалетней давности. Две сестры, считавшиеся пропавшими после убийства их матери в 1989 году, оказались живы и здоровы. Об этом сообщает издание The Sun.

Их личность удалось установить с помощью ДНК-анализа родственников, сообщили в офисе шерифа округа Мохаве. Исчезнувшими сестрами оказались 36-летняя Жасмин и 38-летняя Элизабет Рамос.

Их мать, Марина Рамос, была зверски убита 12 декабря 1989 года: ее тело с ножевыми ранениями нашли в пустыне примерно в 80 километрах к югу от Лас-Вегаса.

Через два дня после убийства прохожие обнаружили сестер в общественном туалете в парке города Окснард. Жасмин на тот момент было чуть больше года, а Элизабет —два года. 

Младенцы попали в систему опеки, а затем были усыновлены парой из округа Вентура. Приемные родители не знали, что девочки считались пропавшими без вести, поэтому дали им другие имена.

«Мы рады сообщить, что одна из загадок дела 36-летней давности разгадана. Но расследование убийства Марины Рамос продолжается», — говорится в заявлении полиции.

Свидетели тех событий утверждали, что видели в парке женщину и двух мужчин с детьми, которые ехали на черном минивэне. Следствие до сих пор пытается установить их личности и проверить возможную связь с убийством.

