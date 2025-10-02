Перед этим машина столкнулась с легковушкой.

В Астрахани «Газель» на полном ходу въехала в пешеходов. Они стояли на перекрестке, дожидаясь зеленого сигнала светофора. И как раз в этот момент на тротуар вылетел фургон.

Это произошло после того, как он столкнулся с легковушкой. Ее водитель не уступил дорогу при повороте. Судя по видео, прохожие в последний момент успели увернуться от машины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в криминальные сводки попала дочь бывшего главаря банды Цапков, осужденного на пожизненное заключение.

25-летняя гонщица на своем премиальном Mercedes разнесла частный дом под Таганрогом. Суперкар на огромной скорости проломил кирпичную стену, в итоге две комнаты оказались разрушены полностью.

Самой гонщице грозит лишение прав за нетрезвую езду. Что интересно, по словам очевидцев, вместе с ней был сын местного прокурора.

