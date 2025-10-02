По опыту Уильяма и Дианы: как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей

Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Принцесса Уэльская пытается уберечь их от стресса королевской жизни.

Особая методика воспитания Кейт Миддлтон в воспитании детей

Фото: Zuma/ТАСС

Кейт Миддлтон пытается уберечь своих детей от стресса королевской жизни

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон разработала свой подход к воспитанию детей — 12-летнего принца Джорджа, десятилетней принцессы Шарлотты и семилетнего принца Луи. Он заключается в защите королевских наследников от стресса. Об этом пишет RadarOnline.

Суть метода в том, чтобы уделять больше внимания реакции детей. Дело в том, что при недостатке времени на осмысление какой-либо ситуации дети могут проявлять признаки стресса — замирать, плакать или замыкаться в себе. Кейт все время старается в таких случаях задавать вопросы и терпеливо ждать ответа, делать паузы во время чтения книг.

«Для Кейт это не абстрактное понятие — она знает, какой след оставила королевская жизнь на Уильяме, особенно после потери его матери принцессы Дианы в столь юном возрасте», — делится инсайдер.

Принцесса не может допустить, чтобы ее наследники получили схожие травмы. По этой причине подобными техниками она пытается их защитить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл пытается переманить личную помощницу Кейт Миддлтон. Наташа Арчер создала тот самый узнаваемый стиль принцессы Уэльской.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

По опыту Уильяма и Дианы: как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей
