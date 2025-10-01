«Всегда завидовала»: Меган Маркл пытается переманить личную помощницу Кейт Миддлтон

Radar Onlinе: Маркл пытается переманить личную помощницу Миддлтон из зависти

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может воспринять слухи о возможном сотрудничестве герцогини Сассекской Меган Маркл с ее бывшей личной помощницей Наташей Арчер как подлый удар. Это объясняется не только профессиональной стороной вопроса. Об этом сообщает издание Radar Online.

«Меган всегда завидовала близости Кейт и Наташи. Наташа была той закулисной силой, которая помогла создать для Кейт образ царственной, но в то же время доступной женщины, и Меган это знала. Если бы Меган сейчас привлекла ее к работе, даже в качестве консультанта, это было бы воспринято как прямой удар по Кейт», — поделился источник издания.

Таш, как называют девушку в близких кругах, была рядом с принцессой Уэльской больше десяти лет: помогала не только с делами, но и с самыми интимными моментами — беременностями, официальными поездками, болезнью. Именно Арчер во многом сформировала знаменитый «эффект Кейт» в моде. Поэтому перспектива того, что ее многолетний соратник может перейти к Меган, воспринимается Кейт не как кадровая перестановка, а как предательство.

Инсайдеры утверждают, что Маркл видит в Арчер ключ к успеху своего бренда As Ever и готова предложить ей двойной гонорар и переезд в Монтесито. Это совпадает с активным расширением бизнеса Меган: новые продуктовые линейки, собственное шоу и попытки закрепиться в сегменте лайфстайл контента.

Для Миддлтон же возможный переход Арчер — тревожный сигнал. По словам источников, она опасается, что ее личные тайны могут оказаться использованы в конкурентной борьбе или публичной сфере.

Борьба за Наташу Арчер рискует снова обострить противостояние между супругами принцев, ведь в данном случае речь идет не о дворцовых обязанностях, а о доверии, которое формировалось годами.

