«Это хуже, чем дело P. Diddy»: Ким Кардашьян подает в суд на бывшего парня

Евгения Алешина
Экс-возлюбленный звезды реалити-шоу Рэй Джей сделал шокирующее заявление.

Ким Кардашьян подает в суд на бывшего парня

Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

Ким Кардашьян подает в суд на бывшего парня после его громких обвинений

Телезвезда и инфлюенсер Ким Кардашьян и ее мама Крис Дженнер решили подать в суд на бывшего парня Ким, музыканта Рэя Джея, после его шокирующих заявлений. Об этом пишет Daily Mail.

До этого Рэй заявил в прямом эфире в соцсетях, что на семью Кардашьян якобы заведено федеральное расследование по делу о рэкете. Он добавил, что сотрудничает по этому вопросу с властями. В своей речи он добавил, что «все это хуже, чем дело P. Diddy», и предрек «громкие последствия». Но свои слова он не подкрепил никакими доказательствами.

В иске адвокаты Кардашьян говорят: никакого расследования не существует, а слова Рэя Джея — ложь с целью привлечения внимания к своей персоне.

«Он не смог смириться с окончанием мимолетных отношений с мисс Кардашьян более двадцати лет назад», — сказано в заявлении.

Адвокат семейства Кардашьян Алекс Спиро подчеркнул, что Ким и Крис до этого никогда не подавали иск о клевете, но это обвинение Рэя не оставило им иного выбора.

Ранее 5-tv.ru писал, что приговор вынесен организатору ограбления Ким Кардашьян в Париже.

