Захарова: Украине нужно признать современные территориальные реалии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Окончить военные действия лишь с помощью оружия не получится, сказала дипломат.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При действительном желании властей Украины закончить конфликт, они должны понимать, что для этого им нужно признать новые территориальные реалии и прекратить попытки стать страной-участником НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дипломат добавила, что окончить военные действия лишь с помощью оружия не получится.

«Если в Киеве действительно хотят завершить конфликт, то они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО», — сказала Захарова.

К тому же она подчеркнула, что киевскому режиму нужно соблюдать права человека, а именно русскоговорящих граждан, так как те третировались в течение многих лет.

«Их права просто изничтожались. Обеспечить нужно основные свободы: свободу слова и свободу вероисповедания, отменить запреты канонического православия. Вот это надо сделать», — подытожила Захарова.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова жестко высказалась о действиях киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
Захарова назвала неприемлемыми заявления о невозможности решить конфликт в Газе
17:00
Токаев и Дуров обсудили ИИ и кибербезопасность на форуме в Астане
16:57
Песков: Путин будет говорить на «Валдае» о сегодняшней международной ситуации
16:53
Кит Урбан закрутил новый роман после расставания с Николь Кидман
16:52
«Для меня это главное»: Дина Аверина готова пожертвовать работой ради семьи
16:44
Татьяна Брухунова отправилась в круиз без Евгения Петросяна

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Невский» Сергей Рыбин
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео