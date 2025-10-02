Окончить военные действия лишь с помощью оружия не получится, сказала дипломат.
При действительном желании властей Украины закончить конфликт, они должны понимать, что для этого им нужно признать новые территориальные реалии и прекратить попытки стать страной-участником НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Дипломат добавила, что окончить военные действия лишь с помощью оружия не получится.
«Если в Киеве действительно хотят завершить конфликт, то они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО», — сказала Захарова.
К тому же она подчеркнула, что киевскому режиму нужно соблюдать права человека, а именно русскоговорящих граждан, так как те третировались в течение многих лет.
«Их права просто изничтожались. Обеспечить нужно основные свободы: свободу слова и свободу вероисповедания, отменить запреты канонического православия. Вот это надо сделать», — подытожила Захарова.
