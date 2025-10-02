В МАХ зарегистрировались более 40 миллионов пользователей

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

С момента запуска мессенджера отправлено более двух миллиардов сообщений.

Сколько пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ

Фото: Пресс-служба MAX

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В мессенджере МАХ зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«В Max зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений», — сказано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что более 8000 авторов из ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассников присоединилось к тестированию каналов в МАХ.

Среди новых блогеров — актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и автор книг Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.

С середины сентября МАХ запустил в тестовом режиме возможность создания Цифрового ID — аналога бумажных документов. Он позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров категории 18+.

Крупнейшие ритейлеры в России «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток» уже внедряют Цифровой ID на кассах самообслуживания.

В сентябре 39 регионов России запустили в мессенджере чат-боты МФЦ. С его помощью можно узнать статус обращения, записаться на прием или получить информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. На платформе доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы.

Кроме того, в пилотном режиме работают информационные каналы. В формате мини-приложений и чат-ботов интегрированы бизнес-сервисы, которые помогут решать повседневные задачи пользователей.

MAX включен в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

Ранее 5-tv.ru писал, как работает цифровой ID в мессенджере MAX. Новая функция заменит использование бумажных документов в повседневных ситуациях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
Захарова назвала неприемлемыми заявления о невозможности решить конфликт в Газе
17:00
Токаев и Дуров обсудили ИИ и кибербезопасность на форуме в Астане
16:57
Песков: Путин будет говорить на «Валдае» о сегодняшней международной ситуации
16:53
Кит Урбан закрутил новый роман после расставания с Николь Кидман
16:52
«Для меня это главное»: Дина Аверина готова пожертвовать работой ради семьи
16:44
Татьяна Брухунова отправилась в круиз без Евгения Петросяна

Сейчас читают

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео