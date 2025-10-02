Орбан: Евросоюз стремится развязать войну из-за Украины

Александра Якимчук
Политик заверил, что Венгрия стремится к миру.

Хочет ли Европа войны

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Евросоюз стремится развязать войну из-за Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальных сетях.

«Копенгаген, день второй. Ситуация серьезная. На столе лежат откровенно провоенные предложения. <…> Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну», — написал политик.

Он уточнил, что среди предложений на саммите в Копенгагене встречались следующие: передача средств ЕС на поддержку Незалежной, юридические манипуляции, благодаря которым Украина войдет в состав Евросоюза, и финансирование поставок оружия.

Орбан подчеркнул, что Венгрия будет отстаивать свою позицию по данному вопросу. И добавил, что необходимо в ближайшие несколько месяцев поддержать тех, кто действительно стремится к миру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктор Орбан обозначил последствия возможного членства Украины в ЕС. В первую очередь, по его мнению, это приведет к войне в Европе. Во-вторую — к еще большим финансовым тратам Старого света на Украину.

